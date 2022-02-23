23 февраля СНБО поддержал введение чрезвычайного положения в Украине, теперь решение за Верховной Радой.

Чрезвычайное положение не повлияет на работу медицинских учреждений.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в своем Telegram-канале.

"Чрезвычайное положение не повлияет на работу медицинских учреждений. Я прошу украинцев не паниковать, не скупать гречку, спички и соль. Введение чрезвычайного положения - это лишь возможность для власти более эффективно и оперативно реагировать на угрозы. Система здравоохранения, как и большинство других сфер жизнеобеспечения, продолжает работать в привычном режиме", - отметил он.

Чрезвычайное положение в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение чрезвычайного положения на территории Украины. Теперь решение за Верховной Радой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут отличаться. В частности, могут усилить охрану общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства, ограничить движение транспорта, проверять документы.

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