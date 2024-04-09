Украину атакует несколько групп российских ударных дронов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. По последним сообщениям военных, по состоянию на 00:45 ситуация следующая:
- группа "шахедов" движется из Николаевской области в Одесскую область;
- группы беспилотников с Херсонщины летят на Николаевщину;
- дроны на Днепропетровщине движутся на север.
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Российские удары по Украине: последние новости
Прошлой ночью россияне также запускали дроны. Утром стало известно, что наша противовоздушная оборона сбила в пределах Запорожской, Одесской и Днепропетровской областей все БПЛА.
Кроме того, оккупанты ударили по Украине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".
В Полтавской области оккупанты попали по гражданскому дому. В областной военной администрации сообщили, что в результате атаки погиб один человек, еще 10 - пострадали.