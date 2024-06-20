Поверил, когда увидел обломки: украинский воин сбил российскую ракету из кулетема (фото)

Такую атаку почти невозможно реализовать, но "Доктору Мому" это удалось.

Военный Воздушных сил сбил российскую крылатую ракету из пулемета. Это почти невозможно реализовать.

Как сообщают Воздушные силы, вражескую ракету эпично приземлил воин Сергей по кличке "Доктор Мом". В гражданской жизни он работал медиком. Сейчас же, несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы. Военный вспоминает, как утром 12 июня его подразделение перехватило вражескую ракету, которая направлялась на Киевщину.

"Получив команду "готовность", вместе с собратьями, немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близко. Несколько секунд и мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Василькова. Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. В мыслях было только одно - должен попасть! Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться", - вспоминает военный. Видео дня

Воин признался, что в тот момент его переполняли эмоции. Сергей поверил в то, что действительно сбил вражескую ракету из пулемета, когда собственными глазами увидел ее обломки.

Атака РФ на Украину 12 июня

Как сообщал УНИАН, россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Одной из основных целей ракетной атаки врага стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

Воздушные силы впоследствии сообщили, что всего россияне запустили 30 средств воздушного нападения. Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей, в том числе 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракет Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа "Shahed".

Днем по сети начала распространяться информация, что кассетные боеприпасы со сбитых ракет разбросало на юге Киевской области, поэтому местных жителей просят быть осторожными и не трогать похожие предметы. В сети были распространены фото опасных предметов.

Отдельные СМИ написали, что сегодня противник ночью применил по Киевщине ракету Х-101 с двойной кассетной боевой частью.

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