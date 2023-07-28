Он обратил внимание на то, что российская пропаганда сообщает о множестве уничтоженных западных танков в Украине, показывая один и тот же с разных ракурсов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал применение танков Leopard 2 на войне в Украине и подвел предварительные итоги, относительно их живучести.

Он обратил внимание на то, что российская пропаганда сообщает о множестве уничтоженных западных танков в Украине, показывая один и тот же танк с разных ракурсов.

Однако, на самом деле, как указал аналитик со ссылкой на данные Oryx, с июня ВСУ потеряли 11 танков Leopard 2А4/6 и 3 машины разминирования Leopard 2R. "Но, потеряли, это не означает "уничтожены", как верещат россияне. Уничтоженными можно считать три танка и одну машину разминирования, а 8 танков и 2 МР повреждены", - уточнил детали Коваленко.

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То есть, почти за два месяца активных боевых действий, потери, скажем так, не эпических масштабов, отметил эксперт и добавил, что, например, за то же время было уничтожено, именно уничтожено 12 российских Т-80БВМ.

Коваленко отметил, что в ходе операции в Запорожской области танки Leopard 2 неоднократно подрывались на ТМ-62 и не всегда с первого подрыва им рвало гусеничную цепь. При этом, противоминная защита самого танка, гарантировала сохранение жизни экипажу.

В российская пропаганда, как отметил Коваленко, неоднократно заявляла, что "Ланцет" с легкостью "уничтожает" Leopard 2, но ни одного факта именно уничтожения до сих пор нет. "Имеющиеся в качестве доказательства видео демонстрируют живучесть танка против данных барражирующих боеприпасов", - констатировал аналитик.

"По некоторым из поврежденных, по причине подрыва на мине, танков было осуществлено до нескольких пусков "Ланцет" и все они не привели к пробитию основной брони и возгоранию. Только воздействия дополнительными средствами поражения позволили добить один из Leopard 2", - рассказал детали эксперт.

Он подчеркнул, что потери танков ниже допустимых, с учетом условий и интенсивности боевых действий.

Танки Leopard 2 в Украине

8 июля стало известно, что несколько танков Leopard 2 были потеряны в ходе атак на Запорожском направлении.

До этого Германия объявила о достижении соглашения с Польшей по вопросу ремонта танков Leopard. Немецкие танки для ВСУ будут ремонтировать в польском городе Гливице.

А 25 июля отвечая на потребности Украины, Норвегия выделила 22 млн евро специально на поставки боеприпасов и запасных частей для танков Leopard 2.

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