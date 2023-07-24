В Германии назвали немецко-польские усилия по организации ремонта "успешными".

В Германии подтвердили договоренность с Польшей о создании центра ремонта немецких танков Leopard 2, которые получили повреждения на фронте в Украине. Об этом сообщил спикер Минобороны ФРГ Митко Мюллер на брифинге в Берлине, сообщает "Укринформ".

"Мы приветствуем тот факт, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", - сказал он.

Мюллер назвал немецко-польские усилия по организации ремонта "успешными". В то же время он не указал пропускную способность ремонтного центра..

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Также он отметил, что в будущем за пределами Германии смогут ремонтировать и другие модели танков танки Leopard - 2А5 и 2А6.

Ремонт танков Leopard в Польше - что известно

Ранее сообщалось, что в польском городе Гливице начал работать центр по ремонту и техническому обслуживанию танков Leopard, которые используют украинские военные.

Перед этим между Германией и Польшей возник конфликт по этому вопросу. Берлин планировал отказаться от создания центра для ремонта танков Leopard в Польше и разместить его в Германии и Литве. По данным СМИ, причиной этого были завышенные ценовые ожидания польской стороны.

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