Также возросло количество российских военных, которые напиваются и употребляют наркотики.

Среди российских захватчиков растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, во временно оккупированном селе Горностаевка Херсонской области россияне ввели военные патрули для своих же. Патрульные и военнослужащие комендатуры обходят каждый дом, чтобы найти дезертиров среди своих солдат.

Также существенно возросло количество захватчиков, которые напиваются и употребляют наркотики.

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"Отмечается, что к таким действиям командование прибегает вследствие того, что среди вновь прибывших военнослужащих РФ, которые находятся в населенном пункте и на его окраинах, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", - пояснили в ведомстве.

Дезертиры в российской армии

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Араповке Луганской области сбежали около 90 российских солдат.

Недавно в Запорожской области около 50 этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии вывели из строя вооружение но отказались воевать.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщала, что среди российских оккупантов продолжают распространяться панические настроения, увеличилось количество случаев дезертирства и членовредительства.

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