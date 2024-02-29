Силы обороны уничтожили 23 танка, 44 ББМ, 41 артсистему и еще много другой техники.

Продолжается 736 день полномасштабной войны. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 28 февраля, ликвидировали еще 1150 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, ориентировочные потери России в войне составляют 413 760 человек.

Кроме того, наши защитники уничтожили много военной техники противника, в частности:

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танков - 6593 (+23);

боевых бронированных машин - 12552 (+44);

артиллерийских систем - 10070 (+41);

средства ПВО - 690 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15);

автомобильной техники и автоцистерн - 13152 (+40);

специальная техника - 1601 (+7).

Кроме того, Силы обороны поразили 1000 РСЗО, 342 самолета, 235 вертолетов, 1912 крылатых ракет, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. Больше всего боев было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Украинская авиация атаковала 8 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов.

ракетные войска поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 1 средство ПВО, 1 станцию РЭБ и 1 важную цель противника.

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