Продолжается 736 день полномасштабной войны. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 28 февраля, ликвидировали еще 1150 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, ориентировочные потери России в войне составляют 413 760 человек.
Кроме того, наши защитники уничтожили много военной техники противника, в частности:
- танков - 6593 (+23);
- боевых бронированных машин - 12552 (+44);
- артиллерийских систем - 10070 (+41);
- средства ПВО - 690 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15);
- автомобильной техники и автоцистерн - 13152 (+40);
- специальная техника - 1601 (+7).
Кроме того, Силы обороны поразили 1000 РСЗО, 342 самолета, 235 вертолетов, 1912 крылатых ракет, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. Больше всего боев было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Украинская авиация атаковала 8 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов.
ракетные войска поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 1 средство ПВО, 1 станцию РЭБ и 1 важную цель противника.