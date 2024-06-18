Уничтожено также 20 ББМ и 32 артиллерийские системы.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 230 российских оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Таким образом, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжении по состоянию на сегодняшнее утро, 18 июня, составляют около 528 тыс. 620 человек.

Также было уничтожено немало вражеской техники. В частности:

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- танков - 7 тыс. 974 (+16) единиц;

- боевых бронированных машин - 15 тыс. 307 (+20);

- артиллерийских систем - 13 тыс. 959 (+32);

- РСЗО - 1 тыс. 104;

- средств ПВО - 853

- самолетов - 359

- вертолетов - 326

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 тыс. 187 (+20);

- крылатых ракет - 2 тыс. 297 (+1);

- кораблей/катеров - 28

- подводных лодок - 1

- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 19 тыс. 31 (+40);

- специальной техники - 2 тыс. 344 (+7).

Кроме того, по информации Генштаба, в ночь на 18 июня противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Отмечается, что в результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.

Война в Украине - новости

Сегодня ночью во временно оккупированном Крыму было шумно, российские захватчики перекрывали Керченский мост.

Местные Telegram-каналы писали о возможной ракетной и дроновую атаку. В сети появилось видео, на котором можно услышать пролет беспилотного летательного аппарата. Также россияне заявляли о работе противовоздушной обороны. Впоследствии движение по мосту восстановили, однако позже в сети сообщили об отражении атаки морских дронов в Севастополе и Евпатории.

Кроме того, стоит отметить, что вчера Россия впервые официально признала, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана. Оккупанты обвиняют его в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".

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