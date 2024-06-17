Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

С начала полномасштабного вторжения во время операций Службы безопасности Украины уничтожено 1006 танков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении сказано, что наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

"Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами", - сообщает СБУ.

В сообщении сказано, что, используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов. "Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны на Запорожье", - отмечают в СБУ.

Отмечается, что во время эффективных оперативно-боевых операций совместно с подразделениями ВСУ против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

В СБУ также продемонстрировали видео уничтожения вражеских танков.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 16 июня, уничтожено 1080 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составили: личного состава - около 527390.

Также уничтожено много техники россиян: танков - 7958 (+2 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин - 15287 (+18), артиллерийских систем - 13927 (+14), автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24), специальной техники - 2337 (+12) единиц.

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