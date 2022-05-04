Вражеская колонна в Харьковской области была красиво уничтожена, поделился глава Офиса президента.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще одну вражескую колонну.

Колонна противника уничтожена в Харьковской области, написал в Telegram руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его сведениям, силы врага были красиво ликвидированы.

"…ВСУ красиво уничтожили российскую колонну где-нибудь на Харьковщине…", - поделился глава ОП.

Ранее представитель главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что артиллерия ВСУ ликвидировала вражескую колонну с боеприпасами, развернутую возле города Изюм Харьковской области.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Львов, Чернигов, Херсон, Одессу, Николаев и Мариуполь.

Позже стало известно о наступлении противника на части востока Украины, горячей точкой был Изюм.

Украинские воины давали противнику достойный отпор. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 4 мая в нашей стране уже ликвидированы 24,2 тыс. оккупантов.

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