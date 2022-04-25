В нашей стране, в частности, ликвидированы десятки росгвардейцев, выяснили журналисты.

В Украине с начала войны с Российской Федерацией уничтожены свыше 300 офицеров РФ, в частности, заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора.

Ликвидированы не менее 500 солдат, которые входили в самые боеспособные соединения, - спецназовцев, морпехов, десантников, пишет российское интернет-издание "Медиазона", которое вместе с командой волонтеров изучило больше 1 700 публикаций об уничтожении российских военных на украинской территории.

По его данным, в частности, крупные потери понесли костромские и псковские десантники, которые воевали на востоке Украины в 2014-м.

"…На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты больше 70 бойцов Росгвардии…", - отмечается в материале.

Журналисты узнали, что в Украине также ликвидированы семеро вертолетчиков и не менее 20 летчиков. Кроме того, стало известно, что большинство ликвидированных россиян - совсем молодые люди из небогатых регионов РФ.

"…69 из них было не больше 19 лет… некоторые, вероятно, были срочниками", - говорится в статье.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Херсоне, Львове, Виннице, Одессе и Мариуполе.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в нашей стране уже уничтожены около 21,9 тыс. оккупантов.

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