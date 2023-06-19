У врага скоро может закончиться живая сила, полагают в "АТЕШ".

В воскресенье, 18 июня, на временно оккупированной территории Херсонской области в больницы доставили очень много раненых российских захватчиков.

В медучреждениях проведено десятки трепанаций и ампутаций, сообщило партизанское движение "АТЕШ" в Telegram. По его данным, такими темпами у противника "скоро закончится живая сила".

"Информатор "АТЕШ" сообщает, что… 18.06.23 в больницы Скадовска и Каланчака, Херсонская область, было доставлено множество раненых военных ВС РФ. Проведено и планируется десятки операций с трапенации, ампутации конечностей", - поделились в движении.

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18 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на захваченной врагом части Херсонской области был мощный взрыв. Потом звучала серия взрывов. Появилась информация, что в поселке Рыково (ранее назывался Партизаны) подорвали вражеский склад боеприпасов.

Позже спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил, что, вероятно, на пораженном складе было много вражеских снарядов.

Стоит отметить, что на юге Украины наши воины активно борются с противником. Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины утром 19 июня сообщило, что за прошедшие сутки были ликвидированы более 100 врагов.

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