Были ликвидированы десятки единиц вражеской автобронетехники.

На юге Силы обороны Украины нанесли российским захватчикам существенные потери.

Как сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, в частности, за сутки ликвидированы 103 противника и более полусотни единиц вооружения и техники, более трех десятков из которых - автобронетехника.

Также уничтожены две крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт-Б" и радиорелейная станция развертывания связи. Кроме того, в Скадовском районе Херсонской области поражен пункт управления вражеской бригады и 20 переоборудованных лодок, в Каховском - уничтожены два полевых пункта боепоставки противника.

В "Юге" напомнили, что ночью враг атаковал Одесскую область крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря. Удар был нанесен с подводного ракетоносителя, но все "Калибры" уничтожены на подлете к побережью.

"Сейчас в море продолжает боевое дежурство семь российских кораблей, среди которых та же подводная лодка. Вероятнее всего, он в ближайшее время будет заведен в пункт базирования", - рассказали в командовании.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 июня российские военные нанесли по Одесской области ракетный удар. Силы украинской ПВО отработали отлично - все четыре крылатые ракеты "Калибр", которые были выпущены из акватории Черного моря, уничтожены.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня уже ликвидировано 1 211 крылатых ракет противника, 7 735 боевых бронированных машин и 3 865 артиллерийских систем. Кроме того, уничтожены примерно 220 450 оккупантов.

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