ВСУ уничтожили 13 танков и 51 артсистему врага: Генштаб об удачных сутках на фронте

Силы обороны ликвидировали уже 574 российских солдат.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 27 июля, ликвидировали 1180 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины составляют сейчас 574 690 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц военной техники и вооружения:

танков - 8344 (+13);

боевых бронированных машин - 16095 (+21);

артиллерийских систем - 15936 (+51);

РСЗВ - 1127 (+2);

средства ПВО - 906 (+1);

самолетов - 363 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12766 (+30);

крылатые ракеты - 2405 (+2);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 21572 (+72);

специальная техника - 2671 (+0).

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Российские оккупационные войска имеют продвижение на нескольких участках фронта. В частности, враг продвинулся возле Водяного Донецкой области, сообщает DeepState.

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С начала суток, 27 июля на фронте произошло 96 боевых столкновений с противником. Враг интенсивно атакует на Покровском направлении - там агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий.

Майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал, что на все направления восточного фронта россияне подтягивают резервы, а в районе Часового Яра и районе обороны Бахмута ситуация остается сложной.

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