ВСУ уничтожили 13 танков и 51 артсистему врага: Генштаб об удачных сутках на фронте

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 27 июля, ликвидировали 1180 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины составляют сейчас 574 690 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц военной техники и вооружения:
- танков - 8344 (+13);
- боевых бронированных машин - 16095 (+21);
- артиллерийских систем - 15936 (+51);
- РСЗВ - 1127 (+2);
- средства ПВО - 906 (+1);
- самолетов - 363 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12766 (+30);
- крылатые ракеты - 2405 (+2);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 21572 (+72);
- специальная техника - 2671 (+0).
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Российские оккупационные войска имеют продвижение на нескольких участках фронта. В частности, враг продвинулся возле Водяного Донецкой области, сообщает DeepState.
С начала суток, 27 июля на фронте произошло 96 боевых столкновений с противником. Враг интенсивно атакует на Покровском направлении - там агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий.
Майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал, что на все направления восточного фронта россияне подтягивают резервы, а в районе Часового Яра и районе обороны Бахмута ситуация остается сложной.