В частности, продолжаются бои возле Урожайного и Нью-Йорка.

Российские оккупационные войска имеют продвижение на нескольких участках фронта. В частности, враг продвинулся возле Водяного Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что оккупанты также имеют продвижение возле других населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке", – говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, продолжаются бои возле Урожайного и Нью-Йорка.

Война в Украине: ситуация на фронте

27 июля, с начала суток и до 22:00 на передовой было зафиксировано 96 боевых столкновений с противником, сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечалось, что враг интенсивно атакует позиции Сил обороны Украины на Покровском направлении – в течение дня агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового.

Кроме того, россияне постоянно атакуют Часов Яр малыми группами "из всех щелей", но "ударный кулак" не создают. Об этом рассказал командир роты огневой поддержки "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона с позывным "Саныч". По его словам, оккупантов уничтожают на тех же точках, но вражеские военные не делают выводов и даже не пытаются менять маршруты атак.

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