На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов.

Как это говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы свыше 20 населенных пунктов, среди них – Спорное, Выемка, Раздоловка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. Также, враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

На Купянском и Лиманском направлениях, как сообщили в Генштабе, противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии свыше 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеревку Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку на Луганщине и Терни, Новоселовку, Спорное, Роздоловку и Степное Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Житловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

"На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы свыше 20 населенных пунктов, в частности, Времевка, Новополь, Темировка, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы неподалеку Новополя и Малиновки. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львово, Ивановку, Токаровку, Тягинку, Белгород Херсонской области и Очаков на Николаевщине", - отметили в Генштабе.

Вражескому огневому воздействия также подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытовое, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелечье, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлинськ, Двухлетняя и Крейдянка на Харьковщине. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Атака россиян за последние сутки

По информации Генштаба, в течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных, 18 авиационных ударов и 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

В ночь на 16 февраля россияне запускали по Украине БПЛА и ракеты. По имеющейся информации, РФ, в частности, выпустила восемь "Калибров".

В результате атаки есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. По сообщению Львовской ОВА, в области поврежден объект критической инфраструктуры.

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