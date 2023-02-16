Захватчики стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины.

В течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных, 18 авиационных ударов и 52 удара из реактивных систем залпового огня.

"В течение суток противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения", - говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что сохраняется высокая вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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Ночная атака по Украине 16 февраля

В ночь на 16 февраля в Украине снова звучала воздушная тревога. По сообщению Львовской ОВА, был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры в области. Пострадавших или жертв нет.

Впоследствии глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что россияне запускали БПЛА и ракеты и есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он отметил, что враг изменил тактику – активную проводит разведку, применяют фальш-цели.

По информации руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк, РФ выпустила по Украине восемь "Калибров".

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