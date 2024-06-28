Самолет сбили в Донецкой области из ПЗРК "Игла".

Утром Генштаб сообщил об уничтожении очередного российского самолета, а позже в Telegram Национальной гвардии Украины уточнили, что в Донецкой области сбит вражеский штурмовик Су-25 из ПЗРК "Игла". Обнародовано также видео ликвидации самолета оккупантов.

Отмечается, что гвардейцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", когда тот совершал боевой вылет.

"Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально. Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - говорится в сообщении НГУ.

Потери россиян в войне

Как сообщал УНИАН, утром Генштаб ВСУ, информируя об оперативных потерях врага, сообщил о сбитии российского военного самолета, но детали не уточнял. Отмечалось, что это уже 360 самолет, уничтоженный нашими защитниками во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, что касается авиации противника, то в настоящее время уничтожено также 326 вертолетов россиян.

За несколько дней до этого ВСУ сообщали об уничтожении очередного Су-25 оккупантов на Покровском направлении.

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