В частности, уничтожено шесть ББМ, три артсистемы, 23 БПЛА.

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили 485 человек и 44 единицы военной техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары. За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай. Продолжают активные штурмовые и наступательные действия - 51 за вчера. Снова задействуют бронетехнику. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю", - заявил он.

Также, по словам командующего, вчера враг совершил два ракетных удара и 715 артобстрелов.

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Тарнавский проинформировал, что горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях, но везде наши воины наносят врагу значительные потери, особенно в живой силе.

"Общие потери захватчиков в операционной зоне ОСУВ Таврия за минувшие сутки составили 485 человек и 44 единицы военной техники. В частности, шесть ББМ, три артсистемы, 23 БПЛА. Уничтожен вражеский пункт управления БПЛА", - отметил он.

Потери оккупантов в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, потери врага на 15 января в Украине выросли - на Авдеевском направлении Силы специальных операций ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов.

Операторы ССО открыли по оккупантам огонь из миномета. В результате огневого поражения трое оккупантов уничтожены, еще двое - получили ранения.

За прошедшие сутки, 14 января, на фронте между украинскими воинами и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновения. В Генштабе ВСУ отметили, что на Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага, который не прекращает пытаться окружить Авдеевку. На этом направлении отражено 11 атак со стороны противника.

Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 15 января 2024 года составляют примерно 370 тысяч 980 оккупантов.

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