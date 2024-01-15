Украинские воины ударили по противникам из миномета.

Потери врага на 15 января в Украине возросли - на Авдеевском направлении ССО (это Силы специальных операций Вооруженных сил Украины) ликвидировали группу российских оккупантов.

Об этом говорится на канале ССО в Telegram. "Один и тот же маршрут противник атакует каждую ночь", - отметили операторы 8-го отдельного полка Сил спецопераций, которые выполняют задачи в этом районе. Они добавили, что во время ночного наблюдения в зоне ответственности с помощью разведывательного беспилотника с тепловизионным прибором обнаружили группу противника из пяти человек, пытавшуюся заниматься разведкой.

Как отмечается, операторы ССО открыли по оккупантам огонь из миномета. В результате огневого поражения трое оккупантов уничтожены, еще двое - получили ранения.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 14 января, на фронте между украинскими воинами и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновения. В Генштабе ВСУ отметили, что на Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага, который не прекращает пытаться окружить Авдеевку. На этом направлении отражено 11 атак со стороны противника.

Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 15 января 2024 года составляют примерно 370 тысяч 980 оккупантов.

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