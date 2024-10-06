Также уничтожена 21 боевая бронированная машина и 55 артиллерийских систем россиян.

Украинские Силы обороны продолжают уничтожать врага ударными темпами, и за минувшие сутки "закопали" еще 1250 российских захватчиков. Как сообщает Генштаб, по состоянию на 6 октября общие потери врага составили около 660 тысяч 470 человек.

Также ВСУ уничтожили кучу российской техники: три танка, 21 боевую бронированную машину, 55 артиллерийских систем.

Кроме того, ликвидировано 49 БПЛА оперативно-тактического уровня. 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 19 единиц специальной техники.

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Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным российской службы BBC, в боях за город Угледар Донецкой области армия РФ потеряла тысячи военных. В частности, с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.

В то же время, как писало издание NYT, в условиях значительного численного превосходства врага Украина вынуждена прибегать к тактике медленного отступления с ожесточенными боями, пытаясь истощить агрессора.

Идея заключается в том, чтобы отступить из города, на который нацелился агрессор, после того, как россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить. Однако, учитывая способность России компенсировать свои огромные потери, возникает вопрос, какой территорией украинцы будут вынуждены уступить, прежде чем российская армия истощится, отмечает NYT.

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