Захватчики потеряли более полусотни артиллерийских систем и почти сто единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие боевые потери армии РФ в войне в Украине с 24 февраля 2022 года по 18 июля 2024 года ориентировочно составили 563 тыс. 640 человек живой силы, в том числе 1 130 оккупантов за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Говорится, что за указанный период уничтожено:

танков - 8245 (+7 единиц за сутки),

боевых бронированных машин - 15883 (+12),

артиллерийских систем - 15465 (+54),

РСЗВ - 1120 (+0),

средства ПВО - 893 (+0),

самолетов - 361 (+0),

вертолетов - 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12274 (+50),

крылатые ракеты - 2398 (+0),

корабли - 28 (+0),

подводные лодки - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 20833 (+92),

специальная техника / special equipment - 2593 (+7).

В Генштабе добавляют, что сейчас данные уточняются.

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Война в Украине: новости

С начала суток 17 июля ВСУ продолжали жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. На указанное время на фронте было зафиксировано 118 боевых столкновений. По данным Генштаба, враг концентрировал усилия на Покровском и Торецком направлениях - на обоих по состоянию на 22:00 произошло по 24 боевых столкновения.

В частности, на Торецком направлении все усилия враг направил в районы Северного и Нью-Йорка. В то же время на Покровском направлении российские захватчики концентрировали усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Там российский агрессор потерял 304 человека убитыми и ранеными. Уничтожены БТР и БМП оккупантов, пушка, четыре мотоцикла, МТ-ЛБ и пять автомобилей. Кроме того, еще восемь артсистем, одна БМП и 15 автомобилей получили значительные повреждения", - информируют в Генштабе.

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