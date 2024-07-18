В частности, на Торецком направлении все усилия враг направил в районы Северного и Нью-Йорка.

Украинские военные продолжают жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. С начала суток, 17 июля, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 118 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что враг концентрировал свои усилия на Покровском и Торецком направлениях – на обоих по состоянию на 22:00 произошло по 24 боевых столкновения.

Так, на Торецком направлении все усилия враг направил в районы Северного и Нью-Йорка. В то же время на Покровском направлении российские захватчики концентрировали усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

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"Дорого заплатил враг за сегодняшнюю активность. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 304 человека убитыми и ранеными. Уничтожены БТР и БМП оккупантов, пушка, четыре мотоцикла, МТ-ЛБ и пять автомобилей. Кроме того, еще восемь артсистем, одна БМП и 15 автомобилей получили значительные повреждения", – информируют в Генштабе.

Между тем на Харьковском направлении по состоянию на 22:00 было отбито 16 атак противника. 11 из них – возле Глубокого, другие – в районе Волчанска. Отмечается, что захватчики потеряли 94 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено и повреждено 13 артсистем, четыре автомобиля, боевая бронированная машина и две единицы спецтехники.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 10 атак оккупантов в районах Песчаного, Берестового, Андреевки и Синьковки. На Лиманском направлении было зафиксировано шесть безуспешных попыток противника продвинуться в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

"На Северском направлении оккупанты понесли потери при семи попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до четырех. Продолжается бой возле Андреевки, другие атаки отбиты. Ситуация контролируемая", – говорится в сообщении.

На Кураховском направлении произошло 12 вражеских атак вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Красногоровки. На Времевском направлении произошло три боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Константиновки и Новодаровки.

В то же время на Ореховском направлении подразделения наших войск отражали 7 атак противника на направлениях Вербово – Малая Токмачка и Нестерянка – Новоандреевка. На Приднепровском направлении подразделения наших войск отбили 3 атаки противника на левобережье Днепра. На остальных направлениях ситуация – без особых изменений.

Отмечается, что с начала суток противник нанес 43 авиаудара (применил 58 КАБов) и 605 ударов дронами-камикадзе. Кроме того, враг совершил 3230 обстрелов позиций наших войск.

Война в Украине: вы могли это пропустить

С октября 2023 года по конец июня 2024-го в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 военных. Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные полиции.

Между тем на Лиманском направлении группа россиян сдалась в плен. Речь идет о группе из 6 вражеских военных – это контрактники, и мобилизованные.

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