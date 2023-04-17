Также выросли потери оккупантов в технике, в частности, уничтожено 7 танков и бронемашин.

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил данные о потерях российских оккупантов на захватнической войне против Украины.

За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 590 оккупантов, потери врага в личном составе превысили 182,6 тысяч, информируют в сводке.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 182660 (+590 за минувшие сутки) человек ликвидировано", – говорится в сообщении.

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Также выросли потери оккупантов в технике: танков ‒ 3660 (+3 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин ‒ 7087 (+4) единиц, артиллерийских систем – 2804 (+9) единицы, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8), средств ПВО ‒ 285 (+1) единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14) единицы, специальной техники ‒ 328 (+2) единиц.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 308 вражеских самолетов, 538 РСЗО, 293 вертолета, 18 кораблей и катеров.

Раненые оккупанты переполнили медучреждения на оккупированных территориях - что известно

Россияне, начавшие кровавую захватническую войну против Украины, продолжают нести колоссальные потери. По состоянию на середину апреля все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами, из-за этого враг вынужден открывать госпитали в учебных заведениях.

В частности, в Запорожской области оккупанты переоборудовали школьный спортзал в военный госпиталь

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