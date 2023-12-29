Сообщается, что больше всего бортов сбили в начале года - в январе.

В этом году Силы обороны Украины сбили 45 самолетов российских захватчиков. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"В этом году украинцы сбили 45 российских самолетов", - говорится в сообщении.

В Страткоме ВСУ отметили, что больше всего пилотов "подземлились" в начале года - в январе.

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"А в конце года Вооруженные силы практически закрыли небо для российских истребителей - пять самолетов уничтожили за три дня", - отметили в ВСУ.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали более полутысячи российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны.

Среди уничтоженных танков страны-агрессора - новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 млн американских долларов каждый.

"Прежде всего оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута. Также Захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Эффективное уничтожение российских танков на поле боя стало результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ", - заявили в СБУ.

За неделю, с 18 по 24 декабря, уничтожено более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

В частности, уничтожено 927 единиц вооружения и военной техники врага: 119 танков, 196 боевых бронированных машин, 177 артиллерийских систем, 9 РСЗО, 2 установки ПВО, 256 единиц автотехники, 35 единиц спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 самолета, 4 ракеты и 126 БпЛА.

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