Украинская авиация за прошедшие сутки почти 20 раз била по силам противника, отметил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Потери России в Украине увеличились - за сутки поражено несколько зенитно-ракетных комплексов захватчиков, 11 артиллерийских средств, а также несколько пунктов управления и станций радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в пятницу утром, 29 декабря, в соцсети Facebook. "За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника", - отметили в Генштабе.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 станции РЭБ, 2 зенитно-ракетных комплекса и 6 складов боеприпасов противника.

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В то же время враг в целом нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки под вражеским артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

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Как сообщал УНИАН, этой ночью и утром российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе и различными ракетами, уже известно о разрушениях и пострадавших. Вражеским целям активно противодействует украинская противовоздушная оборона.

Стоит отметить, что наши воины ликвидировали уже много крылатых ракет противника - общие потери врага на 29 декабря 2023 года составляют примерно 1620 штук.

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