Украинские воины изрядно почистили российскую военную технику.

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов, пришедших на нашу землю. За минувшие сутки, 10 января, бойцы ВСУ ликвидировали более 800 захватчиков.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook сообщили, что общие боевые потери Российской Федерации с начала полномасштабной войны составили:

личного состава - около 367620 (+830) человек;

танков - 6050 (+12) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 11238 (+22);

артиллерийских систем – 8699 (+15);

РСЗО – 957 (+1);

средства ПВО ‒ 641 (+2);

самолетов / вертолетов – 329 / 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834 (+0);

крылатые ракеты ‒ 1806 (+1);

корабли /катера ‒ 23 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 11596 (+21);

специальная техника - 1337 (+1).

Ситуация на фронте по состоянию на 11 января - последние новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. При этом самое горячее было на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

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В общем враг нанес четыре ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Под артиллерийским огнем россиян оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

При этом Силы обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. В свою очередь подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, двум складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.

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