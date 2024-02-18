Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов.

Армия Российской Федерации наносит мощные и массированные удары по позициям защитников Украины и населенным пунктам, где до сих пор находятся мирные украинцы. Ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами Shahed-136/131.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационным ударам подверглись: Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызово Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Славянск, Краматорск, Семеновка, Очеретино, Бердичи, тоненькое, Терны, Ивановское, Орловка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Работино, Новодаровка Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Потери России в Украине - последние новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в нашу страну и по состоянию на 18 февраля 2024 ориентировочно составили около 402430 личного состава армии РФ.

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