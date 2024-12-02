Украина набирает в 1,5 раза меньше новобранцев, чем имеет санитарных потерь.

Российская армия имеет значительное преимущество в личном составе вдоль всей линии фронта, что позволяет ей наступать одновременно на многих участках. Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

"Проблема только одна - они ищут, где в данный момент просто нет наших защитников. Там, где они есть, их (россиян, - УНИАН) встречают и кладут. Но проблема в том, что защитников сейчас хватает не везде и не всегда", - сказал эксперт.

В качестве примера Дикий приводит ситуацию на Кураховском направлении: "В свое время была целая волна - где наши фортификации? Вот в Курахово они есть. Но у них есть один недостаток - ни один окоп не может защищать себя сам. В Курахово стоят пустые фортификации, в которых некому воевать. Это та реальная картина, благодаря которой происходит продвижение врага".

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По словам Дикого, сейчас Украина находится в худшей ситуации с весны 2022 года. Ведь кризис личного состава есть вдоль всей линии фронта.

"Мы дошли до ситуации, когда враг успешно наступает почти по всей линии фронта исключительно по одной причине - численное превосходство над нашими защитниками. А это численное преимущество сложилось также по одной причине - украинский тыл полностью срывает и проваливает мобилизацию. На сегодня мы набираем и "бусификацией" и рекрутингом в 1,5 раза меньше новобранцев, чем имеем санитарных потерь. И это без учета СЗЧ, которые формально совершают преступление, но у меня язык не повернется их осуждать", - пояснил Дикий.

Мобилизация в Украине: что надо знать

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отреагировал на призывы США уменьшить в Украине мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что такая потребность была бы только в случае, если в Украине уже мобилизовали всех мужчин в возрасте от 25 лет. Однако, по словам Тимочко, пока этот ресурс далеко не исчерпан.

О значительном мобилизационном ресурсе в Украине ранее заявлял и Евгений Дикий. В частности он говорил, что его достаточно для того, чтобы "трижды обновить состав ВСУ".

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