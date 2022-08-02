Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"У россиян значительные потери, но они упорно атакуют с Попаснянского направления в сторону Бахмута. Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении. Но путь в город пролегает через прочную оборону ВСУ на луганской земле", - подчеркнул он.
По словам Гайдая, за прошедшие сутки враг нанес по Луганской области два мощных ракетных удара, а всего выпущено восемь ракет.
"Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки", - отметил председатель ОВА.
Он добавил, что после нескольких часов артиллерийского обстрела оккупанты идут в наступление.
"Да, за минувшие сутки отбито семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти. Вооруженная помощь западных партнеров хорошо помогает деморализовать россиян", - подчеркнул Гайдай.
Напомним, российские оккупанты вторглись на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль, в том числе часть Луганской области.
Защитники Украины давали достойный отпор противнику. По состоянию на 1 августа на нашей земле ликвидированы около 41 030 врагов.