Основные силы противник сосредоточил на Бахмутском направлении, отметил глава Луганской ОВА.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"У россиян значительные потери, но они упорно атакуют с Попаснянского направления в сторону Бахмута. Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении. Но путь в город пролегает через прочную оборону ВСУ на луганской земле", - подчеркнул он.

По словам Гайдая, за прошедшие сутки враг нанес по Луганской области два мощных ракетных удара, а всего выпущено восемь ракет.

"Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки", - отметил председатель ОВА.

Он добавил, что после нескольких часов артиллерийского обстрела оккупанты идут в наступление.

"Да, за минувшие сутки отбито семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти. Вооруженная помощь западных партнеров хорошо помогает деморализовать россиян", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, российские оккупанты вторглись на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль, в том числе часть Луганской области.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. По состоянию на 1 августа на нашей земле ликвидированы около 41 030 врагов.