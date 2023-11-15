В частности, украинские бойцы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств,

В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.

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Кроме того, как проинформировали в Генштабе, враг нанес четыре ракетных и 29 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, РФ в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья.

Война в Украине - ситуация на фронте 15 ноября

В течение суток российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия почти на всех направлениях участка фронта. Так, сегодня противник вел штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, запорожском направлениях.

В частности, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак. На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле надежды Луганской области. На Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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