Уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 противника и поражены два района сосредоточения личного состава и вооружения оккупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трем складам боеприпасов противника.

В то же время, как проинформировали в Генштабе, в течение суток враг нанес три ракетных и 27 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Война в Украине - последние потери захватчиков

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 6 по 12 ноября, Силами обороны Украины уничтожено около 6660 человек личного состава противника. Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. речь идет о 744 единицах их военной техники.

В частности, это 65 танков, 120 боевых бронированных машин, 184 артиллерийские системы, 14 реактивных систем залпового огня, 10 установок противовоздушной обороны, 214 единиц автотехники и 31 единица специальной техники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожено шесть вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.

В течение суток российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия почти на всех направлениях участка фронта. Противник атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, на Марьинском, Шахтерском направлениях. В течение суток произошло 61 боевое столкновение.

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