В частности, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Силы обороны Украины отчитались о точных ударах по позициям российских захватчиков в течение этих суток. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - сказано в сводке.

Кроме того, украинские подразделениями ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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При этом, в свою очередь, враг нанес 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики сделали информационный вброс о якобы захвате Марьинки в Донецкой области, но оборона города продолжается.

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отбито 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - отметили в ВСУ.

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