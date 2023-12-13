В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий.

Российские захватчики сделали информационный вброс о якобы захват Марьинки в Донецкой области, но оборона города продолжается. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отбито 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - подчеркнул Тарнавский.

Ситуация возле Марьинки - детали

Как сообщал УНИАН, 5 декабря британская разведка сообщила, что российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области.

Видео дня

11 декабря аналитики Института по изучению войны (ISW) сообщили, что россияне добились продвижения к западу и северо-западу от Донецка. На кадрах с геопривязкой видно, как российские войска установили флаг на юго-западной окраине Марьинки, что указывает на то, что российские войска незначительно продвинулись дальше в сам город.

На Авдеевском и Марьинском направлениях два дня длятся массированные наступательные действия россиян, информирует командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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