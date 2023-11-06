За три недели активных штурмов Авдеевки Донецкой области россияне понесли большие потери. В частности, враг остался без сотни танков.
Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада. Отмечается, что благодаря действиям украинских защитников россиянам не удается окружить город.
"За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250-ти единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили почти 7 тысяч захватчиков", – говорится в сообщении.
Кроме того, бригада опубликовала видео с кадрами уничтожения вражеской техники в районе Авдеевки.
"В этом видео можете видеть эти масштабы потерь российских оккупантов. Это работа бойцов 47 отдельной механизированной бригады совместно с нашими побратимами из отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 110 отдельной механизированной бригады", – добавили в 47-й ОМБр.
Война в Украине: бои за Авдеевку
Уже несколько недель российские оккупанты штурмуют Авдеевку Донецкой области в попытке окружить город. Враг не считается с потерями, продолжая атаковать позиции украинских защитников.
В частности, в течение суток, 6 ноября, по данным Генштаба, россияне атаковали на Авдеевском направлении вблизи населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области. Там отражено 9 вражеских атак.
Всего за сутки на фронте произошло более 50 боевых столкновений с врагом.