Речь идет о российской 83-й воздушно-десантной бригаде.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, как вероятная потеря когда-то элитной российской 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Волчанска Харьковской области может отразиться на возможностях РФ наступать.

"На некоторое время они не будут активно проводить боевые действия", - отметил он в эфире телемарафона.

По его словам, скорее всего, россияне будут выводить это подразделение или же доукомплектовывать. Еще один вариант - переброска более боеспособных подразделений с других участков фронта, предположил Волошин.

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РФ могла потерять в Волчанске элитную бригаду - что сообщалось

Как писал УНИАН, ВСУ, вероятно, разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области.

Сообщалось, что наступление России ко Дню Победы превращается в кровавую бойню... для российских войск. Возможно, оно было направлено на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову или же даже выступить на сам город. Но ни того, ни другого не произошло.

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