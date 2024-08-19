На Запорожье Силы обороны уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию "Каста", стоимость которой составляет более 60 миллионов долларов. О "жирной цели" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"За вчерашние сутки мы подтверждаем уничтожение очень жирной цели – это радиолокационная станция "Каста-2Е2" в районе села Зеленовка Запорожской области. Это в контексте выбивания российской системы ПВО и РЛС, расчистки неба для наших самолетов. И вот, после существенного прореживания российских зенитных ракетных комплексов, мы подтверждаем уничтожение современной радиолокационной станции "Каста-2Е2", которая является фактически глазами российской системы ПВО на очень большом участке фронта", – отметил Лиховой в эфире телеканала "Эспрессо".
Он добавил, что в течение последних двух дней в Запорожской области не было сухопутных штурмов врага. Но такое "затишье", скорее всего, не связано с событиями в Курской области РФ, часть которой сейчас ВСУ держат под контролем.
"Не нужно измерять всю активность врага количеством сухопутных штурмов, потому что есть еще много способов ведения боевых действий", – подчеркнул спикер.
В частности, по его словам, работает артиллерия, авиация, ракетные войска. Например, за минувшие сутки враг применил в зоне ответственности "Таврии" более 220 FPV-дронов, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций более 250 осколочных боеприпасов, нанес четыре авиационных удара и тому подобное.
РЛС "Каста": интересные детали
"Каста"-2Е2 (39Н6) – российская подвижная 3-координатная станция радиолокации дециметрового диапазона кругового обзора. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах.
Эта система может также использоваться как РЛС управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Заявленная зона обзора установки: дальность – 5-150 км, высота – 0-6 км, радиус действия – 360°. Время развертывания установки составляет 20 минут, а стоимость РЛС стартует от 60 млн долларов.