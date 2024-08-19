Эта система фактически была глазами российской системы ПВО на очень большом участке фронта, подчеркнул Лиховой.

На Запорожье Силы обороны уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию "Каста", стоимость которой составляет более 60 миллионов долларов. О "жирной цели" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"За вчерашние сутки мы подтверждаем уничтожение очень жирной цели – это радиолокационная станция "Каста-2Е2" в районе села Зеленовка Запорожской области. Это в контексте выбивания российской системы ПВО и РЛС, расчистки неба для наших самолетов. И вот, после существенного прореживания российских зенитных ракетных комплексов, мы подтверждаем уничтожение современной радиолокационной станции "Каста-2Е2", которая является фактически глазами российской системы ПВО на очень большом участке фронта", – отметил Лиховой в эфире телеканала "Эспрессо".

Он добавил, что в течение последних двух дней в Запорожской области не было сухопутных штурмов врага. Но такое "затишье", скорее всего, не связано с событиями в Курской области РФ, часть которой сейчас ВСУ держат под контролем.

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"Не нужно измерять всю активность врага количеством сухопутных штурмов, потому что есть еще много способов ведения боевых действий", – подчеркнул спикер.

В частности, по его словам, работает артиллерия, авиация, ракетные войска. Например, за минувшие сутки враг применил в зоне ответственности "Таврии" более 220 FPV-дронов, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций более 250 осколочных боеприпасов, нанес четыре авиационных удара и тому подобное.

РЛС "Каста": интересные детали

"Каста"-2Е2 (39Н6) – российская подвижная 3-координатная станция радиолокации дециметрового диапазона кругового обзора. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах.

Эта система может также использоваться как РЛС управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Заявленная зона обзора установки: дальность – 5-150 км, высота – 0-6 км, радиус действия – 360°. Время развертывания установки составляет 20 минут, а стоимость РЛС стартует от 60 млн долларов.

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