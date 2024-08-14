Установка была "глазами" российской ПВО, которая контролировала воздушное пространство, отметили в СБУ.

В Запорожье военные контрразведчики СБУ в сотрудничестве с ВСУ уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию "Каста", стоимость которой начинается от 60 миллионов долларов.

Как сообщили в СБУ, бойцы Службы безопасности, которые работают на горячих направлениях фронта в Запорожской области, выследили и скорректировали огонь по вражеской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".

"Ее стоимость в зависимости от комплектации стартует от 60 млн долларов. Фактически эта радиолокационная станция была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал. Но военные контрразведчики из 13 Главного управления СБУ охотятся именно за такими редкими целями. Поэтому и на этот раз смогли выследить РЛС и навести на нее огонь на уничтожение", - рассказали в спецслужбе. Видео дня

Говорится, что с начала полномасштабной войны различные подразделения Службы безопасности в целом поразили на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

РЛС "Каста" - что известно

"Каста"-2Е2 (39Н6) - российская подвижная 3-координатная станция радиолокации дециметрового диапазона кругового обзора. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах.

Может также использоваться как РЛС управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Заявленная зона обзора установки: дальность - 5-150 км, высота - 0-6 км, радиус действия - 360°. Время развертывания установки - 20 минут.

Потери России в Курской области

Как сообщал УНИАН, ночью 14 августа украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вражеский самолет был ликвидирован на территории Курской области. В Генштабе отметили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно.

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