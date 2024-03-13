Российские блогеры анонсируют новые вторжения в страну.

Российская Федерация боится новых прорывов своей границы российскими добровольческими отрядами накануне президентских выборов.

Как сообщает американский Институт изучения войны, страна-агрессор использует призывников для защиты своей границы с Украиной, поскольку не хочет передислоцировать войска с линии фронта в другие районы.

ISW отслеживает заявления российских военных блогеров. В частности, те отмечают, что вторжение в РФ произошло за несколько дней до президентских выборов 17 марта и предупредили, что в ближайшие дни могут произойти такие же инциденты.

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Рейд добровольцев на территорию РФ

Вчера утром УНИАН сообщал, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую области России в рамках совместной операции.

Бойцы взяли под свой контроль пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области, а в Теткино Курской области продолжался стрелковый бой.

Позже Барановский отметил, что в российском генштабе есть определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях, а также туда были стянуты значительные силы, но "мы все равно нашли возможность где атаковать".

Доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что сейчас они полностью владеют инициативой, а "российская армия отступает".

На уточнение, где именно стоит ожидать развития ситуации, Барановский напомнил, что это "мероприятие" посвящено так называемым "выборам" президента в России.

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