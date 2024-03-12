Поражены российские средства ПВО.

Авиация Сил обороны Украины за 12 марта нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

А подразделения ракетных войск ударили по району сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству и двум средствам ПВО россиян.

Тем временем российские войска нанесли 9 ракетных и 73 авиационных удара, совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 12 марта ориентировочно составляют 425890 человек личного состава. За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали еще 910 российских оккупантов.

Также РФ потеряла на поле боя не менее: танков – 6747, боевых бронированных машин – 12901, артиллерийских систем – 10522, средств ПВО – 713, самолетов – 347, вертолетов – 325.

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