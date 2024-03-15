За минувшие сутки защитники Украины уничтожили почти 600 оккупантов / фото 93 ОМБр Холодный Яр

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки, 14 марта, бойцы ВСУ сократили армию РФ еще на 580 солдат.

По информации Генерального штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника по состоянию на 15 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 428420 (+580) человек;
  • танков - 6758 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин - 12949 (+11);
  • артиллерийских систем / РСЗО - 10580 (+15) / 1017 (+0);
  • средства ПВО - 717 (+0);
  • самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 (+34);
  • крылатые ракеты - 1920 (+0);
  • корабли /катера - 26 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34);
  • специальная техника - 1711 (+3).

Ситуация на фронте по состоянию на 15 марта - последние новости

В Генштабе сообщили, что россияне значительно усилили атаки на юго-восточном отрезке фронта. Здесь сейчас происходит две трети всех боевых столкновений с агрессором.

Видео дня

При этом российские войска увеличивают интенсивность использования дронов на Лимано-Купянском направлении. Им удалось перехватить инициативу.

Всего на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 76 боевых столкновений.

Вас также могут заинтересовать новости: