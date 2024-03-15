Украинские защитники уничтожили 34 дрона, 11 ББМ и другую технику.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки, 14 марта, бойцы ВСУ сократили армию РФ еще на 580 солдат.

По информации Генерального штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника по состоянию на 15 марта ориентировочно составили:

личного состава - около 428420 (+580) человек;

танков - 6758 (+1) единиц;

боевых бронированных машин - 12949 (+11);

артиллерийских систем / РСЗО - 10580 (+15) / 1017 (+0);

средства ПВО - 717 (+0);

самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 (+34);

крылатые ракеты - 1920 (+0);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34);

специальная техника - 1711 (+3).

Ситуация на фронте по состоянию на 15 марта - последние новости

В Генштабе сообщили, что россияне значительно усилили атаки на юго-восточном отрезке фронта. Здесь сейчас происходит две трети всех боевых столкновений с агрессором.

Видео дня

При этом российские войска увеличивают интенсивность использования дронов на Лимано-Купянском направлении. Им удалось перехватить инициативу.

Всего на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 76 боевых столкновений.

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