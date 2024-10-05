Сообщается, что поразили танк бойцы батальона "Злые сапсаны" 30-й ОМБр.

В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что бойцы 30-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) уничтожили российский танк так называемым дроном-"драконом".

"По всей вероятности, это первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА", - отметили в Сухопутных войсках ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

Указывается, что поразили танк бойцы батальона "Злые сапсаны" в Донецкой области.

"Подразделения Сухопутных войск эффективно применяют беспилотные системы против противника по всем направлениям", - добавили в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что, вероятно, 30-я ОМБр, удерживающая линию вокруг Миньковки, уничтожила российский танк из соседней российской добровольческой бригады "Север-V".

Дрон-"дракон" - что это за БПЛА

Дрон-"дракон" - это БПЛА, который распыляет термитную смесь (похожее на лаву металлическое зажигательное вещество).

Как писал УНИАН, Третья штурмовая бригада показывала, как ее бойцы используют эти новые смертоносные дроны против российских войск в Харьковской области.

Позже стало известно, что российские войска тоже начали применять в зоне боевых действий в Украине дроны-"драконы".

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