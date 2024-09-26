Дроны-"драконы" представляют собой поворот в существующей тактике беспилотников, отметили в Forbes.

Судя по всему, российские войска тоже начали применять в зоне боевых действий так называемые дроны-"драконы", распыляющие термитную смесь (похожее на лаву металлическое зажигательное вещество). Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Акс со ссылкой на опубликованное россиянами видео применения соответствующих БПЛА.

Отмечается, что на обнародованном ролике один из таких российских дронов поджигает лесополосу недалеко от города Угледар Донецкой области. Автор предполагает, что украинские защитники вырыли траншею под этими деревьями.

"Дроны-"драконы" представляют собой поворот в существующей тактике беспилотников. Они являются как оружием террора, так и практическими инструментами целенаправленного уничтожения", - отметил журналист.

Приводя результаты исследования 2000 года армии США, Акс добавил, что эти зажигательные снаряды горят так горячо и так быстро, что нет реального способа подавить их после удара, и единственный выход для солдат, оказавшихся под огненным потоком, - бежать. При этом боец должен выбраться из-под зажигательных брызг в течение 10 секунд, чтобы избежать глубоких ожогов.

"Распыленное пламя с большой скоростью может напрямую поразить цель. Когда клейкое или липкое топливо попадает на защитную одежду, вероятность выживания будет очень мала", - говорилось в отчете американской армии.

ВСУ применяют против россиян дроны-"драконы"

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинские военные начали использовать так называемые дроны-"драконы", распыляющие термитную смесь над лесными массивами, где скрываются российские войска.

Ээксперты полагают, что использование такого оружия имеет двойную цель: оно служит как дешевый способ обнаружить вражеские позиции и вызвать страх среди вторгшихся войск.

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