Аналитик утверждает, что зажигательный спрей дронов довольно неточен, поэтому 30-й механизированной бригаде пришлось обездвижить этот российский танк до того, как дрон-дракон смог налететь.

Украинские войска впервые применили термитный беспилотник "Дракон" для уничтожения российского танка, говорится в отчете 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Батальон беспилотников бригады, известный как "Злые сапсаны", применил термитный беспилотник во время недавнего российского наступления. На видео, которое издание Kyiv Post не смогло независимо проверить, камера беспилотника показывает, как танк подрывается на чем-то, что, по всей видимости, является миной. После этого приближается "Дракон", и к концу кадра танк охвачен пламенем.

Как пишет Forbes, в четверг или ранее 30-я механизированная бригада украинской армии, удерживающая линию вокруг Миньковки заметила одинокий российский танк - возможно, из соседней российской добровольческой бригады "Север-V", - катившийся по лесистой дороге среди бела дня.

"Как заметил украинский беспилотник издалека, украинские войска поразили танк - возможно, противотанковой ракетой. Первоначальный удар обездвижил бронированный "танк-черепаху", сделав его легкой целью для последующей атаки", - пишет аналитик Дэвид Акс.

По его мнению, один из дронов-драконов 30-й механизированной бригады оказался в лучшей позиции, чтобы прикончить танк. Эксперт прокомменттровал:

"Он завис над головой, распыляя лавоподобный термит по всему танку. Вскоре танк превратился в костер".

Аналитик утверждает, что зажигательный спрей дронов довольно неточен, поэтому 30-й механизированной бригаде пришлось обездвижить этот российский танк до того, как дрон-дракон смог налететь.

"Вероятно, это первый задокументированный случай поражения дроном-драконом российской бронетехники", - добавил эстонский аналитик WarTranslated.

Дрон "Дракон" на вооружении ВСУ

Украинские военные из 108-й отдельной бригады территориальной обороны показали, как работают на беспилотнике, который с близкого расстояния разбрасывает над оккупантами зажигательную смесь.

На видео показана работа FPV-дрона, который рассыпает над позициями оккупантов термит - смесь алюминия и горящих гранул оксида железа.

Вас также могут заинтересовать новости: