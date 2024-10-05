Последствия пока уточняются.

Силы обороны Украины нанесли удары ракетами Storm Shadow и управляемыми реактивными снарядами GMLRS по трем командным пунктам российских оккупантов, последствия пока уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На днях, нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Результаты ударов уточняются", - говорится в сообщении.

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Боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS", - говорится в сообщении.

Помощь Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее Украина получила реактивные системы HIMARS, способные выстреливать до шести реактивных снарядов (ракет) GMLRS в одном залпе. Эти 90-килограммовые снаряды могут лететь на расстояние примерно на 84 км.

Кроме того, Украина требует у западных партнеров предоставить возможности для глубоких ударов по России.

На днях президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Америку, где встречался представлял свой план победы Украины в войне, развязанной РФ. После этого визита лидер США Джо Байден созвал особое заседание "Рамштайн " - в нем примут участие лидеры-стран-партнеров Украины. Встреча состоится 12 октября и на ней планируют обсудить помощь Украине в реализации плана победы.

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