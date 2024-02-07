Также нейтрализовано почти 160 вражеских беспилотников.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины за прошедшие сутки "поджарили" 370 российских захватчиков и техники. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его информации, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки российский агрессор нанес 11 авиаударов, совершил 54 боевых столкновения и 878 артобстрелов.

В то же время, украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

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"Общие потери россиян за минувшие сутки составляют 370 человек и 39 единиц военной техники (не учитывая БПЛА) - это в том числе 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники", - отметил Тарнавский.

При этом, среди поврежденного и уничтоженного вооружения противника - БМ-21 "Град", гаубица "Мста-Б", 120-мм минометы, ББМ "Тигр" и тому подобное.

Также Украинские воины "Таврии" поразили и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян.

"Средствами РЭБ нейтрализовано (посажено) 159 БпЛА различных типов за сутки", - сообщил Тарнавский.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, согласно сегодняшней сводке Генерального штаба ВСУ, в целом с начала полнометражного захватнического вторжения РФ в Украину, украинским защитникам удалось ликвидировать 391 470 оккупантов, в том числе 890 захватчиков за минувшие сутки.

Сегодня рано утром РФ осуществила массовый обстрел Украины. Силы ПВО ликвидировали 29 ракет и 19 БПЛА.

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