Украинские воины, в частности, попали во вражеские зенитно-ракетные комплексы, отметили в Генштабе.

В течение суток украинские артиллеристы и ракетчики поразили десять районов сосредоточения живой силы РФ, военной техники и вооружения, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад боеприпасов.

Украинские воины также попали в три артиллерийских подразделения противника, которые находились на огневых позициях, сообщил в понедельник вечером, 5 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении. В Генштабе добавили, что украинские воины также ликвидировали один дрон-шпион врага.

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Утром 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне безуспешно пытались наступать на Купянском направлении. Кроме того, противники попытались двигаться вперед на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Враг на нашей территории понес очень серьезные потери. Общие потери россиян в Украине на 5 июня уже составляют примерно 210 350 противников. Кроме того, ликвидировано много вражеской техники, в том числе 349 средств противовоздушной обороны и 3 189 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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