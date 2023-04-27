Некоторые боевики уже жаловались, что их "кинули" с контрактами.

В боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Конкурента между российскими ЧВК ежедневно растет.

О конкуренции между ЧВК свидетельствуют публичные видеообращения наемников к Путину. Недавно ролик записали боевики газпромовской ЧВК "Поток". Как утверждают навемнити, должностные лица "Газпрома" обещали, что они подпишут контракты с Министерством обороны России, но затем их заставили подписать контракты с ЧВК "Редут".

Видео дня

Один из бойцов "Потока" утверждал, что "Газпром" создал еще два подразделения – "Факел" и "Пламя", подчиненные МО РФ.

Кроме того, бойцы "Потока" жаловались о плохом обращении со стороны боевиков "Вагнера", которые угрожали расстрелять бойцов "Потока", если они отойдут от линии соприкосновения. Различные источники сообщали, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

По оценкам ISW, финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ЧВК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.

Что происходит в Бахмуте - последние новости

Генштаб называет Бахмут одной из самых горячих точек фронта. Аналитики британской разведки, в течение последней недели ключевым событием в Бахмуте стали бои ВСУ на окраинах города, особенно возле села Хромово, чтобы сохранить контроль над "трассой жизни" 0504.

Россияне вышли на эту трассу еще 20 апреля. Эксперт Коваленко утверждал, что рашистам удалось занять позиции на расстоянии ведения стрелкового огня, но "ситуация в городе очень динамичная и может еще кардинально измениться в пользу наших защитников".

Институт изучения войны вчера утверждал, что "вагнеровцам" удалось продвинуться на юг и Запад Бахмута. В то же время украинской армии удалось реализовать локальную спецоперацию к северо-западу от Бахмута с целью уменьшить контроль РФ возле Хромово.

Вместе с тем пресс-офицер "Эдельвейсов" заявил, что украинские войска пока никто не выводит из Бахмута. Более того, россиянам готовят сюрприз.

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