За вчерашний день россияне предприняли десятки атак на трех оперативных направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отбили 54 вражеские атаки. Россияне пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Так, самым тяжелым участком остается Бахмутское направление. Идут тяжелые бои внутри города. Также противник безуспешно пытается наступать в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское.

На Авдеевском направлении враг наступал в районе самой Авдеевки, а также поселков Северное и Первомайское. Генштаб отмечает, что противник успеха не имел.

Видео дня

На Марьинском направлении россияне атаковали в районе собственно Марьинки. Подчеркивается, что здесь интенсивность боев тоже достаточно высока, как и в Бахмуте.

Лиманское и Шахтерское направление за вчерашний день оставалось относительно спокойным – без активных наступательных действий врага. В то же время россияне не прекращают обстрелы населенных пунктов по всей линии фронта.

Ситуация на фронте – актуальные новости

На фронте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. Они уже начали записывать публичные видеообращения к Путину, в которых жалуются друг на друга.

Россияне за два месяца опустошили военный склад на севере временно оккупированного Крыма. Согласно спутниковым снимкам, в период между 11 февраля и 25 апреля со склада исчезло большое количество бронемашин, танков и артиллерии.

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