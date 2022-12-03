Командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в РФ планируют провести в декабре.

Российское командование скрывает причины гибели "мобиков" перед новой волной мобилизации. Офицеры опасаются бунтов в армии.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, в котором один из оккупантов, воюющий на Донбассе, раскрыл истинную причину того, почему родственникам "мобиков" врут о том, почему на самом деле они вернулись в гробах.

Волна похорон "мобиков" не на шутку пугает россиян. Жена во время разговора с оккупантом рассказала, что мобилизованные все чаще возвращаются домой в гробах, больше всего родственников удивляет причина гибели.

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"Уже толпа мобилизованных домой обратно приезжает. В цинке. У нас в Сибири уже вообще дохр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное: "Уснул и не проснулся"... Не то чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях", - жалуется женщина.

Мужчина раскрыл правду о том, почему родственникам не рассказывают о причинах смерти "мобиков". По его словам, таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в РФ планируют провести в декабре.

"Сейчас скажи, что п*здец, все, все там... умрут нах*й, и кто пойдет больше?",- пояснил он.

Оккупант добавил, что "мобилизованные" новобранцы и без того деморализованы, а часть из них калечат себя, не доезжают до войны.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Ранее стало известно, что российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия к очередной волне скрытой мобилизации. Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

Аналитики отмечают, что расходы Москвы на мобилизацию и западные санкции пробьют брешь в российском бюджете. Ожидается, что резервы Москвы упадут до самого низкого уровня за последние годы.

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